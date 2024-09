Tajemniczy pierścień radiowy. Czy odkryto nową klasę obiektów astronomicznych?

Wszechświat nie przestaje nas zaskakiwać, a najnowszym przykładem jest tajemniczy pierścień radiowy odkryty przez radioteleskop MeerKAT. Ten niezwykły obiekt, nazwany Kýklos, zdaje się nie przypominać niczego, co dotychczas zaobserwowano. Jego niemal idealnie okrągły kształt oraz położenie blisko centrum Drogi Mlecznej wzbudziły zainteresowanie astronomów na całym świecie. Czy mamy do czynienia z nowym rodzajem zjawiska kosmicznego? Jakie sekrety skrywa ten zagadkowy pierścień? Odkrycie to stawia przed nami wiele pytań, na które naukowcy dopiero zaczynają szukać odpowiedzi.

Nietypowe odkrycie z wykorzystaniem radioteleskopu

Tajemniczy pierścień radiowy został odkryty dzięki radioteleskopowi MeerKAT w RPA, który jest jednym z najnowocześniejszych narzędzi do badania kosmosu. Odkrycie to miało miejsce niedaleko centrum naszej galaktyki, w kierunku, który wcześniej nie był dokładnie badany. Pierścień, znany jako Kýklos, wyróżnia się swoim niemal doskonałym, okrągłym kształtem, co czyni go unikalnym i trudnym do wyjaśnienia.

Warto zauważyć, że podobne struktury, zwane Odd Radio Circles (ORCs), zostały po raz pierwszy zidentyfikowane w 2020 roku przez radioteleskop ASKAP w Australii. Jednak Kýklos różni się od ORCs, ponieważ jest mniejszy, bliższy, i nie towarzyszy mu żadna galaktyka. Odkrycie to stawia przed naukowcami nowe wyzwania, ponieważ tajemniczy pierścień radiowy Kýklos nie pasuje do żadnej znanej kategorii obiektów kosmicznych.

Czym jest Kýklos?

Tajemniczy pierścień radiowy nazwany Kýklos wciąż pozostaje zagadką dla naukowców. Jego dokładna natura nie została jeszcze ustalona, ale istnieje kilka teorii. Pierwsza z nich sugeruje, że Kýklos mógł powstać w wyniku utraty masy przez ogromną gwiazdę, prawdopodobnie należącą do rzadkiej kategorii gwiazd Wolf-Rayet. Te gwiazdy są znane z wywoływania różnych, trudnych do wyjaśnienia zjawisk astronomicznych.

