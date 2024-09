Starlink ponownie nad Polską. To nie będzie zwykły przelot

Starlinki z serii G9-5 będą widoczne nad Polską wieczorem 2 września . Jak informuje Nocne Niebo, przelot kosmicznego pociągu Elona Muska rozpocznie się o godzinie 21:15 i potrwa ok. czterech minut . Starlinków należy wypatrywać po zachodniej stronie nieba, skąd będą poruszały się w kierunku wschodnim. Przy sprzyjających warunkach pogodowych kosmiczny pociąg powinien być dobrze widoczny. Ze względu na specyficzną formację, jaką tworzą, nie sposób pomylić Starlinków z żadnym innym obiektem na nocnym niebie.

Przelot Starlinków w poniedziałek 2 września będzie inny niż zazwyczaj . Nocne Niebo wyjaśnia, że orbita urządzeń, które wkrótce staną się częścią telekomunikacyjnego systemu satelitarnego SpaceX, przetnie się z orbitą kosmicznego żagla ACS3. Ten ostatni obiekt w minionych dniach również był widoczny nad Polską, a jego lokalizacja nie była większym wyzwaniem, ponieważ rozłożony ACS3 ma powierzchnię ok. 80 metrów kwadratowych.

Jak już informowaliśmy, kosmiczny żagiel ACS3 trafił na orbitę okołoziemską pod koniec kwietnia 2024 r., a jego działanie można porównać do działania tradycyjnych, "ziemskich" żaglówek. Funkcjonowanie ACS3 opiera się na żaglach słonecznych, które wykorzystują ciśnienie światła słonecznego do napędzania swojego działania, eliminując w ten sposób potrzebę korzystania z konwencjonalnego paliwa rakietowego. Obserwacje i dane zgromadzone podczas misji ACS3 w przyszłości mogą pomóc w budowaniu wydajnych ekonomicznie napędów do satelitów i innych urządzeń wysyłanych w kosmos.