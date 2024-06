Zagadka tajemniczego sygnału "Wow!" z kosmosu. Wciąż nie wiadomo skąd pochodził

15 sierpnia 1977 roku, Jerry Ehman, pracujący jako wolontariusz, zauważył na wydruku sygnał oznaczony jako 6EQUJ5, który wyróżniał się intensywnością, niepodobną do żadnego znanego źródła naturalnego czy sztucznego. To właśnie ten moment, kiedy zdecydował się zakreślić go na czerwono z uwagą "Wow!", stał się początkiem długotrwałego zainteresowania tym zjawiskiem. Pomimo intensywnych badań, źródło sygnału wciąż pozostaje nieznane, a jego niespotykana charakterystyka czyni go jedną z najbardziej intrygujących zagadek w poszukiwaniu pozaziemskiej inteligencji .

Historia "Sygnału Wow!" wciąż fascynuje i inspiruje do poszukiwań. Jak podkreśla IFLScience, pomimo wielkich postępów technologicznych i naukowych, ta niewytłumaczalna anomalia przypomina o niezgłębionych jeszcze tajemnicach wszechświata. Czy była to chwilowa anomalia, nieuchwytny sygnał z odległej cywilizacji czy coś, co jeszcze nie mieści się w naszym rozumieniu kosmosu? Odpowiedź na to pytanie wciąż pozostaje otwarta, zachęcając do dalszych badań i eksploracji kosmosu.