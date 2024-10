Tajemniczy magazyn w Turyngii. Niemcy gromadzą setki pojazdów pancernych

Co najmniej 90 czołgów Leopard 1, ponad 100 zestawów przeciwlotniczych Gepard i 130 bojowych wozów piechoty Marder 1. Ta imponująca lista sprzętu to widoczna na zdjęciach satelitarnych zawartość jednego z niemieckich magazynów broni. Po ataku Rosji na Ukrainę zaczęły się na jego terenie – co dokumentują zdjęcia – intensywne prace przy zgromadzonym sprzęcie.