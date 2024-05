Magazyn pełen broni. Mogą nimi zaatakować cały świat

Oba modele pocisków, którym przyjrzał się Kim Dzong Un, to stosunkowo nowe konstrukcje produkowane przez Koreę Północną. Hwasong-18 zaprezentowano po raz pierwszy na paradzie w 2023 r. W tym samym roku odbyły się też pierwsze trzy próby pocisku. Na temat jego specyfikacji wciąż jednak wiadomo niewiele. Wedle ogólnodostępnych informacji Hwasong-18 mierzy niemal 27 m długości, natomiast średnica pierwszego stopnia (dolna część rakiety) mierzy 2,2 m, zaś drugiego i trzeciego stopnia to 1,9 m.

Całkowitą masę startową pocisku HS-18 szacuje się na 55-60 t, z kolei jego udźwig to ok. 1,2 t. Tak masywna konstrukcja osiąga donośność na poziomie 15 tys. km, a więc ma zasięg międzykontynentalny. Hwasong-18 może przenosić głowicę jądrową.

Bliźniaczy do HS-18 model Hwasong-17 to kolejny międzykontynentalny pocisk balistyczny Korei Północnej, który ma jednak nieco dłuższą historię, bowiem Koreańczycy pokazali go cztery lata temu, w 2020 r. Jednocześnie HS-17 stanowił rozwinięcie poprzednika (HS-15), który charakteryzował się zasięgiem pokrywającym niepełny obszar zajmowany przez Stany Zjednoczone.

Hwasong-17 mierzy ok. 2,4 m średnicy i w porównaniu do HS-18 napędzanego paliwem stałym, jest napędzany paliwem ciekłym. To kolejna potężna broń, która może wzbić się na wysokość ponad 6 tys. km i przenosi ładunek (jądrowy lub MIRV) w zasięgu ok. 15 tys. km.