Tajemnicze skrzynie Ukraińców. Świat nie wie, co w nich jest

MANPADS to broń, która wykazuje dużą skuteczność w wojnie Ukraińców z Rosjanami. Pojawiały się nagrania pokazujące udane zasadzki na rosyjskie lotnictwo, np. na Su-25 . Sprzęty tego typu pozwalają na rażenie celów przeciwnika (takich jak samoloty, śmigłowce czy drony) lekkimi rakietowymi pociskami przeciwlotniczymi. Naprowadzanie pocisku zazwyczaj odbywa się za pomocą podczerwieni (a rzadziej wiązką lasera).

Zasięg takiej broni jest uzależniony od tego, o jaki konkretnie model MANPADS chodzi. Liwa od lat użytkuje szwedzkie RBS 70, amerykańskie FIM-92 Stinger oraz polskie PPZR Grom . Te ostatnie pojawiły się w litewskiej armii w 2014 r. W 2023 r. zawarty został jednak kolejny kontrakt o wartości 20 mln euro, na mocy którego w latach 2024 - 2025 Litwa miała odbierać kolejne PPZR Grom. Zasięg tego sprzętu, produkowanego przez S.A., wynosi od 500 m do 5,5 km. Masa zestawu to natomiast 18,5 kg.

Litwa to jeden z najwierniejszych sojuszników Ukrainy. Chociaż nie dysponuje zapasami broni porównywalnymi do większych państw, to biorąc pod uwagę PKB jest w gronie krajów oddających Ukrainie najwięcej.