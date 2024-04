Już dotarły do Ukrainy. Cenne wsparcie od sąsiada Polski

To już kolejny raz, kiedy Litwa dostarcza Ukrainie transportery M577. Przypomnijmy, że jeszcze w 2022 r. Wilno poinformowało o przekazaniu "dużych partii pojazdów opancerzonych" – w tym M113 i wspomnianych M577. Sprzęt trafił na front razem z zapasem amunicji. Teraz do Ukrainy dotarł transport samych wozów dowodzenia M577.

Wspomniane maszyny będą służyć na froncie przede wszystkim jako mobilne stanowisko dowodzenia. Do tego bowiem został stworzony ten wariant popularnego transportera opancerzonego M113 – jest centrum działań taktycznych obejmującym zwykle jedną jednostkę wojskową (cały batalion). Może być także przystosowany do operowania jako karetka, pojazd ratownictwa medycznego i wóz do kierowania ogniem. Wyjaśniamy możliwości tej konstrukcji, która sprawdziła się m.in. podczas wojny w Iraku w 2003 r. i jest używana przez armie na całym świecie.