Do Polski dotarły wszystkie zamówione czołgi M1A1 FEP. 116 egzemplarzy to sprzęt pochodzący z magazynów, wycofany przez amerykański korpus piechoty morskiej, który ze względu na swoją specyfikę całkowicie zrezygnował z czołgów podstawowych. Sprzęt ten reprezentuje starszy wariant abramsa. Choć producent planuje zakończenia wsparcia dla tej wersji, czołgi można zmodernizować do aktualnego wariantu M1A2 SEPv3.