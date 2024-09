Tajemnicze dźwięki w kosmosie. Astronauta usłyszał je tuż przed powrotem na Ziemię

Kosmos od zawsze był miejscem pełnym tajemnic, a najnowsze wydarzenia tylko potwierdzają, jak wiele wciąż pozostaje nieodkryte. W trakcie misji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, astronauta Butch Wilmore natrafił na coś, czego nikt się nie spodziewał – tajemnicze dźwięki dochodzące z wnętrza statku kosmicznego Starliner . To wydarzenie miało miejsce w kluczowym momencie, tuż przed planowanym powrotem na Ziemię, który ostatecznie nie doszedł do skutku z powodu awarii. Zaskakujące odkrycie wywołało falę spekulacji na temat jego przyczyn, a NASA rozpoczęła intensywne dochodzenie w tej sprawie.

Tuż przed planowanym powrotem, Butch Wilmore doświadczył czegoś, co zaskoczyło zarówno jego, jak i kontrolę misji w Houston. Astronauta usłyszał tajemnicze dźwięki w kosmosie, dochodzące z głośników Starlinera. To zdarzenie wywołało spore poruszenie, ponieważ nigdy wcześniej nie zgłaszano podobnych odgłosów. Nagranie z tej sytuacji szybko trafiło do sieci, wzbudzając zainteresowanie zarówno wśród naukowców, jak i entuzjastów kosmosu. Co więcej, kontrola misji natychmiast podjęła działania, aby dokładnie zbadać, co mogło być źródłem tych tajemniczych dźwięków.