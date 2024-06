Kosmiczne taksówki i źródła prądu. Przełamanie rosyjskiego monopolu

Ile kosztuje miejsce w kosmicznej taksówce? Cennik do niedawna był stały i nienegocjowalny: Rosjanie żądali 80 mln dolarów za udostępnienie siedzenia w statku kosmicznym Sojuz. Jako monopolista Rosja mogła dyktować warunki dobrze wiedząc, że dla jej Sojuzów ani Stany Zjednoczone, ani Europa nie mają alternatywy. Tak było do niedawna.

To amerykański statek kosmiczny, który – choć w czasie inauguracyjnej misji miał na pokładzie dwie osoby – może zabierać w kosmos nawet siedmiu astronautów . A na dodatek po wylądowaniu ciągle nadaje się do użytku, umożliwiając wielokrotne loty w kosmos.

Problem NASA rozpoczął się w lipcu 2011 roku – wraz z ostatnim lotem wahadłowca Atlantis. Program wahadłowców, znany także pod nazwą STS (Space Transportation System) , na trzy dekady stał się wizytówką i symbolem NASA, jednak trudno uznać go za sukces. Choć od strony technicznej był majstersztykiem to – gdy zestawimy założenia programu z jego rezultatami – ikoniczne wahadłowce należy uznać za efektowną porażkę.

Dwa z nich zakończyły się katastrofami i śmiercią – w sumie – 14 astronautów. Wyższe od zakładanych były także koszty – przy przeliczeniu kosztu całego programu na jeden start, koszt pojedynczej misji zbliżał się do miliarda dolarów.

Obecnie to konstrukcja archaiczna i nieperspektywiczna, ale trzeba oddać Rosjanom, że Sojuz jest zarazem bardzo bezpieczny. Na 153 misje tylko dwie zakończyły się ofiarami śmiertelnymi, z czego ostatni kosmonauci zginęli w 1971 roku, a różne wady projektowe przez 50 lat eksploatacji zostały dawno rozpoznane i usunięte.

Uzależnienie NASA (i ESA) od usług Roskosmosu było na tyle duże, że współpraca z Rosją trwała niezależnie do sytuacji międzynarodowej i bieżącej polityki, dając przy okazji Moskwie narzędzie kosmicznego szantażu.

Był on tym poważniejszy, że amerykańskie uzależnienie dotyczyło nie tylko transportu. Rosja była także przez długi czas newralgicznym źródłem plutonu-238. To izotop, który nie występuje naturalnie, a zakończenie zimnowojennych zbrojeń sprawiło, że Ameryka przestała go produkować.