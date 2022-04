Miały być postrachem ukraińskich pilotów. Wpadają w ręce obrońców

9K37 Buk to nazwa opracowanych w ZSRR systemów kierowanych rakiet ziemia–powietrze, będących głęboką modernizacją zestawów 2K12 Kub. Broń została skonstruowana w 1979 r., uchodząc w momencie debiutu za sprzęt wyznaczający nową jakość. Wersja M1-2 pozwala razić cele na dystansie do 35 km i pułapie do 22 km.