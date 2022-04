Pomoc z nieoczekiwanej strony. Ukraina może otrzymać rosyjski sprzęt

9K330 Tor-M1 to system kierowanych rakiet ziemia-powietrze opracowany w latach 80. w ZSRR. Jak wynika z dostępnych zdjęć i nagrań, sprzęt ten jest obecnie używany przez Rosjan podczas walk w Ukrainie. Zestaw jest przeznaczony do zwalczania śmigłowców , samolotów, kierowanych bomb lotniczych oraz pocisków manewrujących.

W wersji podstawowej Tor-M1 korzysta z pocisków 9M330 o długości 3,5 m i masie 167 kg. Osiągają one prędkość naddźwiękową Mach 2,8 (ponad 3400 km/h). Jeśli chodzi o ich zasięg, to są w stanie dosięgnąć cele z odległości do 12 km oraz znajdujące się na wysokości do 6 km.