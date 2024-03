Szkolenie instruktorów na F‑15EX Eagle II. Boeing zaoferował ten samolot Polsce

Samoloty F-15EX Eagle II zostały dostarczone do 85. Eskadry Szkolno-Doświadczalnej w bazie Eglin na Florydzie, gdzie rozpoczęło się szkolenie pierwszej grupy instruktorów. To kadra, która w niedalekiej przyszłości ma przygotować pilotów z jednostek operacyjnych do pilotażu nowych F-15EX.