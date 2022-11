Departament Obrony Stanów Zjednoczonych poinformował o kolejnym pakiecie pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 400 mln dolarów. W jego ramach Ukraińcy mogą otrzymać m.in. pociski do systemów HAWK, systemy Avenger, pociski Stinger, granatniki czy dodatkowe pojazdy Humvee. Wyjaśniamy, co to za rozwiązania i jakie mają możliwości.