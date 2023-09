Superszybkie pojazdy FV107 Scimitar dla Ukrainy. Należy do nich rekord Guinnessa

Sprzęt pochodzący z brytyjskich jednostek stacjonujących obecnie na kontynencie europejskim jest remontowany i przygotowywany do transportu – w ciągu miesiąca do przekazania mają być gotowe 23 pojazdy.

Są to pojazdy w wariancie FV107 Scimitar Mk II , czyli wersja zmodernizowana pod wpływem doświadczeń z walk w Iraku i Afganistanie. Modernizacja tych pojazdów rozpoczęła się w 2010 roku i polega na dodaniu dodatkowego opancerzenia oraz zwiększeniu odporności na miny .

FV107 Scimitar to pojazd rozpoznawczy, bazujący na wozie wsparcia ogniowego FV101 Scorpion, nazywanym także lekkim czołgiem. Kluczową różnicą jest uzbrojenie – o ile wycofany już ze służby Scorpion miał w wieży armatę 76 mm, to Scimitar jest uzbrojony w automatyczną, 30-mm armatę L21 RARDEN. Jej efektywność ogranicza brak stabilizacji, co uniemożliwia prowadzenie celnego ognia podczas jazdy.