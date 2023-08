Strzelający długopis Ribbentropa. Niemiec chciał nim zabić Józefa Stalina

Podpisany 23 sierpnia 1939 r. pakt Ribbentrop-Mołotow to symbol bliskiej, a dla Polaków tragicznej w skutkach, współpracy Rosjan i Niemców. Wystarczyło jednak tylko kilka lat, by wrogie naszemu państwa mocarstwa rozpoczęły między sobą krwawą wojnę, którą Joachim von Ribbentrop planował zakończyć w spektakularny sposób: zabijając Józefa Stalina. Chciał to zrobić przy użyciu długopisu.