Wąglik infekuje w Rosji. Produkowali go jako broń biologiczną

Obawy Rosjan związane z wąglikiem nie są bezpodstawne. W ZSRR przez dziesięciolecia rozwijano go jako broń biologiczną . W wyniku rozszczelnienia zakładów produkujących wąglik dla wojska doszło przed laty do tragicznego w skutkach zainfekowania całego miasta. Dlaczego wąglik jest tak groźny i co wspólnego mają z nim Rosjanie?

Wąglik jest chorobą zakaźną wywoływaną przez laseczkę wąglika (Bacillus anthracis). Występuje u ludzi i zwierząt i znaną od czasów starożytnych. W przypadku ludzi do infekcji może dojść na kilka sposobów, jednak najgroźniejszym jest droga oddechowa. Po dostaniu się pałeczek wąglika do płuc i braku odpowiedniego leczenia toksyny uszkadzają kluczowe narządy, co prowadzi do śmierci.