Karabinki Grot i nie tylko na SHOT SHOW 2023. Wzbudziły duże zainteresowanie

Ponadto na wystawie były też bardzo cenione w USA karabinki z rodziny Beryl, z czego ciekawostką jest wariant na sportowy Beryl M22 na nabój .22LR charakteryzujący się 17,5-calową (445 mm) lufą i pistolety VIS 100 oraz VIS 100 M1. Popularność Beryla jest pokłosiem zakazu importu do USA karabinków systemu AK z Chin oraz Rosji co przekierowało dotychczasowych fanów konstrukcji do innych producentów.