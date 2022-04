Ukraina zniszczyła pojazd dowodzenia. Był częścią systemu S-300

Jest to kluczowa część systemu S-300, bez której podłączone wyrzutnie pocisków rakietowych są bezużyteczne. Systemy S-300 są wykorzystywane przez obydwie strony konfliktu. Rosjanie korzystają z nich m.in. do strącania wystrzelonych przez Ukrainę pocisków z systemów Toczka-U , a dla Ukraińców to jedyna możliwość zestrzelenia samolotów będących na wysokości ponad 5 km, niedostępnych dla zestawów przeciwlotniczych klasy MANPADS pokroju Starstreaka .

System S-300 jest zdolny do rażenia celów na dystansie do 150 km i na pułapie do 25 km oraz wykorzystuje bogaty arsenał pocisków rakietowych. Obejmuje on m.in. 5W55K, 5W55R, 5W55RUD, 48N6, 48N6E, 48N6E2, 9M82 i 9M83. Wszystkie wykorzystują głowicę bojową z ładunkiem odłamkowo-burzącym o masie do 150 kg i są zdolne osiągnąć maksymalną prędkość w zakresie 1900 do 2200 m/s.