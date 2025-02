Naukowcy w szoku. Czyste powietrze może przyspieszać globalne ocieplenie

James Hansen, znany klimatolog, który w latach 80. ostrzegał Kongres USA przed globalnym ociepleniem, ponownie podkreśla, że możemy niedoszacowywać wpływu malejącego zanieczyszczenia powietrza na klimat. W styczniu 2025 roku odnotowano rekordowy wzrost temperatury, co wywołało debatę na temat tempa globalnego ocieplenia.

"Ludzkość zawarła faustowski pakt, używając aerozoli do zrównoważenia niemal połowy ocieplenia wywołanego gazami cieplarnianymi" – powiedział Hansen podczas briefingu zorganizowanego przez Sieć Rozwiązań na rzecz Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Jednak inni naukowcy twierdzą, że te wnioski opierają się na niepewnych podstawach i wciąż nie wiemy, w jakim stopniu redukcja zanieczyszczeń powietrza przyczynia się do globalnego ocieplenia.

Hansen i jego zespół zbadali korytarze żeglugowe na Pacyfiku, aby oszacować ten efekt, mierząc zmiany w absorpcji promieniowania słonecznego przez planetę w tych obszarach. Z ich badań wynika, że spadek aerozoli żeglugowych zwiększył ilość ciepła docierającego do Ziemi o 0,5 wata na metr kwadratowy. To mniej więcej równoważne efektowi ocieplenia dekady emisji dwutlenku węgla na obecnym poziomie.O

To dodatkowe ocieplenie mogłoby wyjaśniać niewyjaśnioną część wzrostu temperatury w ostatnich dwóch latach. Jednak implikacje są szersze: oznaczałoby to, że efekt chłodzący zanieczyszczeń powietrza maskował pełny wpływ ocieplenia gazów cieplarnianych. Hansen i jego koledzy ostrzegają, że oznacza to, iż klimat jest bardziej wrażliwy na rosnące poziomy gazów cieplarnianych, niż się spodziewano.