Komisja Europejska: Polskie wody powierzchniowe w fatalnym stanie

Z najnowszego raportu Komisji Europejskiej wynika, że odsetek wód powierzchniowych w Polsce w dobrym stanie spadł z 31% do zaledwie 8,5% w ciągu sześciu lat. To drastyczne pogorszenie wskazuje na poważne problemy ekologiczne, które wymagają pilnych działań.

Komisarz ds. środowiska, Jessika Roswall, podkreśla, że kopalnie mają znaczący wpływ na poziom zanieczyszczeń w Polsce. Choć rolnictwo również przyczynia się do złego stanu chemicznego wód, to w Polsce zużycie pestycydów jest niższe niż w innych krajach UE, co nieco łagodzi sytuację.