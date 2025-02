Pancerna bestia z północy. Ukraińcy pokazali, co szykują na Rosjan

Przeciwpancerna amunicja do Strf. 9040C

Należący 116. Brygady Zmechanizowanej żołnierze z grupy Khorne pokazali nagranie z rozpakowywania szwedzkiej amunicji kal. 40 mm do armaty automatycznej Strf 9040C. Pierwsza skrzynka zawiera amunicję przeciwpancerną zawierającą podkalibrowe wolframowe strzałki umieszczone w sabocie odpadającym po strzale. Mają one możliwości przebicia nawet 100 mm stali pancernej na dystansie nawet 1,5 km.

Z kolei naboje DM81A2 znajdujące się magazynku to rozwiązanie odłamkowo-zapalające wyprodukowane w Niemczech. Nabój zawiera pocisk o masie 960 g, wewnątrz którego znajduje się 115 g mieszaniny materiału wybuchowego i środka zapalającego. Strefa rażenia takiego pocisku to ponad 10 metrów, a wbudowany zapalnik uderzeniowy ma funkcję samozniszczenia po 4,5 s od wystrzału.

Ponadto Ukraińcy są bardzo zadowoleni z użytkowanych Strf 9040C ceniąc ich opancerzenie, siłę ognia oraz możliwość precyzyjnego strzelania nawet na dystans 7 km zza przeszkód terenowych. Pozwala to na wykorzystanie szwedzkiego bwp w charakterze artylerii.

Stridsfordon 9040C - jeden z najlepszych bojowych wozów piechoty NATO

Przekazane Ukraińcom przez Szwecję bojowe wozy piechoty Stridsfordon 9040C są nowoczesną wersją bwp wprowadzonego do eksploatacji w latach 90. XX wieku, znanego również pod nazwą CV90, co w rozwinięciu oznacza Combat Vehicle 90.

Strf 9040C to ciężkie gąsienicowe bwp, których masa własna sięga nawet 38 ton wraz z zamontowanym dodatkowym pancerzem. Zapewnia on ochronę na poziomie VI według normy STANAG 4569, co oznacza zabezpieczenie przed ostrzałem z broni kalibru 30 mm. Ponadto bwp charakteryzuje się wysoką odpornością na ręczną broń przeciwpancerną z pojedynczą głowicą kumulacyjną. Te też często stosowane są na dronach FPV.

Ukraińskie załogi tych szwedzkich bwp już kilkukrotnie wspominały, że dzięki oferowanej ochronie przetrwały ataki dronów FPV bez strat. Strf 9040C jest obsługiwany przez trójosobową załogę, a przedział transportowy pomieści do siedmiu żołnierzy desantu. Co więcej, jak przyznają Ukraińcy jeśli tylko Rosjanie zauważą w terenie szwedzkiego bwp to potrafią na jego spotkanie wysłać nawet czołg T-90M.

Stridsfordon 9040C - najpotężniej uzbrojony bojowy wóz piechoty NATO

Głównym atutem szwedzkiej "bestii z północy" jest potężna armata automatyczna kalibru 40 mm podczas gdy najpopularniejszy w NATO jest kaliber 30 mm dla tego typu klasy pojazdów. Armata kal. 40 mm mimo bardzo dobrej amunicji przeciwpancernej i programowalnej jest ona zasilana z wymiennych magazynków zamiast z taśmy nabojowej.

To teoretycznie ogranicza szybkostrzelność do 300 strzałów na minutę, choć pięć strzałów na sekundę to wciąż imponujący wynik. Strf 9040C są uznawane za jedne z najlepszych na świecie, oferując lepsze parametry nawet w porównaniu z renomowanymi i budzącymi respekt na Ukrainie M2A2 Bradley ODS.

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski