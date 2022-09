WB Electronics zaprezentowało na MSPO 2022 taktycznego Gryfa. Widzieliśmy go z bliska

Jest dron średniego zasięgu, a więc należy do innej klasy niż słynny w ostatnich miesiącach turecki dron Bayraktar TB2 . Tymczasem prezentowana przez WB konstrukcja bazuje na brytyjskim dronie Watchkeeper X, który jest zdolny do operowania na pułapie do około 4900 m na dystansie do 200 km od stacji bazowej.

Dron może przebywać w powietrzu do 16 godzin oraz począwszy od trzeciej generacji, jest gotowy do lotu w dwie godziny od jego otrzymania w formie rozłożonej. Ponadto dron charakteryzuje się niezawodnością, co potwierdza już około 100 tys. przelatanych godzin w służbie British Army. Jest to też jedna z niewielu konstrukcji certyfikowanych do lotu w europejskiej przestrzeni powietrznej.