Sąsiad Polski się zbroi. Stawia na broń sprawdzoną w Ukrainie

Pociski FGM-148 Javelin cieszą się bardzo dobrą opinią. Okazały się też skutecznym narzędziem w rękach ukraińskich żołnierzy, którzy wykorzystują tę broń przeciwko rosyjskim pojazdom . Niekiedy bywają określane jako "niszczyciele czołgów". System został opracowany w Stanach Zjednoczonych w 1989 r. i kompletny składa się z wyrzutni oraz pocisku kierowanego, które ważą razem 22,1 kg . To gabaryty pozwalające określać go mianem mobilnego (przenośnego). Przykładowo ukraiński system tego typu Stugna-P waży aż 100 kg.

Jeśli chodzi o pociski FGM-148 Javelin, to mogą one działać w dwóch trybach. W pierwszym zadaniem pocisku lecącego po linii prostej jest uderzenie bezpośrednio w cel. Drugi jest nieco bardziej zaawansowany, ponieważ pocisk najpierw wznosi się na wysokość sięgającą nawet 150 m, a następnie opada na cel z góry. To właśnie dzięki tej opcji pociski FGM-148 Javelin są w stanie efektywnie razić nawet mocniej opancerzone pojazdy.