Litwa tworzy batalion pancerny. W planach zakup najnowszych Leopardów

Interpretując słowa szefa resortu, należy stwierdzić, że szczegółów do podania wcale nie ma. Wilno zagrało wyprzedzająco i pod publikę. Wiemy tyle, że wojska pancerne otrzymają fabrycznie nowe Leopardy 2, które pozwolą na utworzenie własnych wojsk pancernych. Reszta jest in statu nascendi.

Lauryn Kasčiūnas, przewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Sejmu, podał do wiadomości publicznej, że wpływ na podjętą decyzję miały perspektywy współpracy z 42. Brygadą Pancerną niemieckich wojsk lądowych. Niemcy zobowiązały się do stałego rozmieszczenia na Litwie brygady liczącej około 4800 żołnierzy do 2027 roku. Będzie to pierwsze stałe rozmieszczenie wojsk niemieckich za granicą od czasu drugiej wojny światowej.