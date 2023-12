Sąsiad Polski się zbroi. Wyda kolejne 200 mln euro

"W celu wzmocnienia w najbardziej efektywny sposób obrony powietrznej kraju będziemy nabywali i nadal rozwijali system NASAMS" – czytamy w komunikacie Ministerstwa Obrony Litwy. Poinformowano w nim, że w tym tygodniu podpisano umowę z Kongsberg Defence and Aerospace, norweską firmą produkującą systemy NASAMS (ang. Norwegian Advanced Surface to Air Missile System).

Litewski resort obrony zaznacza, że NASAMS jest najbardziej rozpowszechnionym systemem obrony powietrznej średniego zasięgu w krajach NATO i podkreśla, że to uzbrojenie w pełni spełnia wymagania litewskiego wojska. Zasięg prowadzenia ognia z wyrzutni NASAMS sięga ok. 50 km, a maksymalny pułap osiągany przez wykorzystywane pociski to ok. 35 km. Mogą być to pociski AIM-120 AMRAAM, w tym z wariantem ER o zwiększonym zasięgu, AIM-9X Sidewinder Block II oraz IRIS-T. Radary wykrywające wrogie cele mają jednak zasięg dochodzący ok. 120 km.