Duch Kijowa. Ukraińcy pokazali nowe selfie

Nie wiadomo, czy wszystkie historie o Duchu Kijowa są prawdziwe, czy raczej należą do kategorii miejskich legend. Nie zmienia to faktu, że świadomość istnienia bohaterskiego pilota myśliwca MiG-29, który do tej pory rzekomo strącił 49 rosyjskich samolotów i helikopterów (takie dane przekazał m.in. KyivPost), może być pokrzepiająca dla walczących Ukraińców i jednocześnie budzić niepokój wśród rosyjskich pilotów.