Hawking to przewidział. Są nowe ustalenia naukowców

Jak podaje Live Science w latach 70. XX wieku Stephen Hawking wprowadził rewolucyjną koncepcję, że czarne dziury mogą emitować promieniowanie podobne do ciepła wydzielanego przez rozgrzane obiekty. To zjawisko, znane jako promieniowanie Hawkinga, pozostaje teoretyczne z powodu minimalnej mocy emisji obliczonej dla zwykłych i supermasywnych czarnych dziur.

Najnowsze badania opublikowane w "Journal of Cosmology and Astroparticle Physics" sugerują, że to nieuchwytne promieniowanie mogło znacząco wpłynąć na wczesną strukturę wszechświata. Naukowcy twierdzą, że pierwotne czarne dziury, które mogły istnieć krótko po Wielkim Wybuchu, mogły emitować intensywne promieniowanie Hawkinga, pozostawiając wykrywalne ślady w kosmosie, który obserwujemy dzisiaj.