Ukraina obawia się o swoje F‑16. Wydała ważny komunikat

Ukraińskie Siły Powietrzne podkreślają, że nawet kilka sekund nagrania może dostarczyć wrogowi kluczowych danych. Rosyjskie służby wywiadowcze, znane z zaawansowanych zdolności rozpoznawczych, mogą wykorzystać takie informacje m.in. do precyzyjnego namierzania celów, donosi Bulgarian Military. Warto zwrócić uwagę, że zarówno Ukraina, jak i Rosja doświadczyły sytuacji, w których posty w internecie ujawniały lokalizacje wojsk i sprzętu, co prowadziło do poważnych konsekwencji.