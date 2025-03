Czy to możliwe? Pozyskano energię pochodzącą z rotacji Ziemi

Nowatorskie podejście do energetyki i remedium na zmiany klimatyczne? Naukowcy odkryli nowy sposób na generowanie energii elektrycznej, której źródłem jest rotacja Ziemi. Nowatorskie podejście może zrewolucjonizować sposób pozyskiwania energii.

Panele słoneczne, turbiny wiatrowe czy energia geotermalna. Przyroda oferuje pełen wachlarz sposobów pozyskiwania odnawialnych źródeł energii. W dobie gwałtownych zmian klimatycznych znalezienie czystych i efektywnych sposobów na zaspokojenie ciągle rosnącego popytu na energię stanowi nurtujący problem. Badacze z całego świata szukają sposobu, aby zaspokoić potrzeby ludzkości i tym samym skierowali uwagę na rotację Ziemi, która jak się okazuje może stanowić kolejne źródło energii.

Nowe i nieoczywiste źródło energii

Już w 2016 r. Christopher Chyba z Uniwerystetu Princeton opublikował pracę na temat możliwości generowania energii elektrycznej poprzez rotację w polu magnetycznym Ziemi. Pomysł spotkał się jednak z krytyką środowiska naukowego. Wskazywano m.in. na problemy dotyczące napięcia netto, które miałoby potencjalnie zostać zniwelowane przez przemieszczenie elektronów. Badacz jednak nie poddał się i skonstruował urządzenie z ferrytu manganowo-cynkowego, które umieścił w zaciemnionym laboratorium.

Jak podaje portal Popular Mechanics, w laboratorium udało się wytworzyć energię o mocy 17 mikrovoltów. Chociaż może się to wydawać niewielką ilością, eksperyment pokazuje, że możliwe jest wykorzystanie obrotu Ziemi jako źródła energii. Urządzenie wygenerowało moc poprzez przemieszczania się przez pole magnetyczne Ziemi. Naukowiec z Princeton podkreśla, że wyniki te wymagają dalszej weryfikacji przez niezależne laboratoria.

Urządzenie wydawało się naruszać wniosek, że żaden przewodnik w spoczynku względem powierzchni Ziemi nie może generować energii z jej pola magnetycznego – stwierdził Christopher Chyba w oświadczeniu prasowym.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Pomimo obiecujących wyników opublikowanych w "Physical Review Research" , wielu ekspertów pozostaje sceptycznych co do praktyczności tej technologii. Chyba przyznaje, że skalowanie tej technologii do poziomu użytecznego w praktyce może być trudne. Kolejnym krokiem jest powtórzenie eksperymentu przez inne zespoły badawcze, aby potwierdzić lub obalić te wyniki.

Technologia ma ogromny potencjał

Badacz przeprowadził eksperymenty zarówno w kontrolowanym laboratorium, jak i w mniej regulowanym środowisku mieszkalnym. W obu przypadkach uzyskano podobne wyniki, co sugeruje, że efekt nie jest wynikiem lokalnych zakłóceń. To wskazuje na to, że odkrycie może otworzyć nowe możliwości w dziedzinie odnawialnych źródeł energii.

Chociaż obecnie uzyskana energia jest znikoma, Chyba pozostaje optymistą co do przyszłości tej technologii. Wskazuje na potrzebę dalszych badań i eksperymentów, które mogą doprowadzić do przełomowych odkryć w dziedzinie zielonej energii. Wykorzystanie obrotu Ziemi jako źródła energii może stać się rzeczywistością, jeśli uda się pokonać obecne wyzwania technologiczne.

Justyna Waliszewska, dziennikarka Wirtualnej Polski