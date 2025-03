Europejski gigant rakietowy. Rekordowy rok to nie koniec

Jak informuje Defense News, koncern MBDA zwiększył swoje dostawy pocisków o 33 proc., co jest pokłosiem zwiększonego zapotrzebowania m.in. na pociski Aster 30 oraz na pociski SCALP EG / Storm Shadow. Co więcej, firma planuje jeszcze w br. podwoić produkcję w stosunku do wolumenu z 2023 roku jak podkreślił to prezes MBDA, Éric Béranger.