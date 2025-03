Ukraińscy żołnierze wkroczyli do obwodu kurskiego w sierpniu 2024 r. Walki toczą się tam do dziś. Zarówno Kijów jak i zachodnie agencje wywiadowcze zaprzeczyły doniesieniom Rosjan z początku marca br. o rzekomym okrążeniu ukraińskich żołnierzy i odcięciu ich od wsparcia, chociaż faktem jest, że Rosjanom udało się odzyskać część tego obwodu. W sporej mierze dzięki wsparciu ok. 12 tys. północnokoreańskich żołnierzy, którzy zostali wysłani przez Pjongjang w ramach wspacia dla Moskwy.