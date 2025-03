Samoloty 6. generacji. Czy Europa ma własną alternatywę?

Co więcej, Allvin stwierdzi, że "F-47 jest naprawdę pierwszym na świecie myśliwcem załogowym szóstej generacji". Dodał też: "Przez ostatnie pięć lat samoloty X [...] po cichu kładły podwaliny pod F-47 — latając setki godzin, testując najnowocześniejsze koncepcje i udowadniając, że możemy śmiało przesuwać granice technologii. Te eksperymentalne samoloty zademonstrowały innowacje niezbędne do rozwinięcia możliwości F-47". To sugeruje, że prace nad amerykańskim samolotem 6. nabierają realnego kształtu.

"Rządy, które pracują nad FCAS i GCAP, muszą usiąść w momencie, w którym mają jasny pogląd na to, czym jest FCAS, co to jest GCAP, co chcą osiągnąć i zobaczyć, co mogą zrobić lepiej razem" - mówił Faury. Jednocześnie zaznaczył: "Harmonogram takich rozmów to następne kilka lat, do tego czasu faza technologiczna prawdopodobnie się zakończy. Ale każdy plan połączenia obu programów nie będzie łatwy".