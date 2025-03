"Nowa siła ognia". Dotarły pod osłoną nocy

"To potężne wsparcie ogniowe znacząco zwiększy nasze zdolności bojowe i gotowość do realizacji zadań obronnych" - podaje 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana na X. Nowa siła ognia - tym mianem żołnierze określają haubice K9 Thunder Zawiszacy. To właśnie do ich szeregów dotarł nowy sprzęt.