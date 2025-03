Wulkan na Alasce może wybuchnąć lada dzień. Wstrząsy i nowe otwory gazowe

Geolodzy od prawie roku obserwują wzrost aktywności sejsmicznej w rejonie Mount Spurr na Alasce. Ostatnie wydarzenia skłaniają władze do przygotowań na możliwą erupcję w najbliższym czasie.

Mount Spurr (3374 m) to pokryty lodem, aktywny wulkan położony na Alasce, w pobliżu Zatoki Cooka, około 130 km na zachód od Anchorage. Należy do tzw. łuku wyspowego, czyli łańcucha wysp i wysepek wulkanicznych ściągniętych na kształt łuku, który jest jednym z najbardziej aktywnych wulkanicznie obszarów na świecie. Spurr też znany ze swojej nieregularnej aktywności.

"Wzrost emisji gazów potwierdza, że ​​nowa magma wdarła się do skorupy ziemskiej pod wulkanem i wskazuje, że erupcja jest prawdopodobna, ale niepewna, w ciągu najbliższych kilku tygodni lub miesięcy. Najbardziej prawdopodobnym skutkiem obecnych niepokojów jest wybuchowa erupcja (lub erupcje) podobna do tych, które miały miejsce w 1953 i 1992 roku. Każda z tych erupcji trwała kilka godzin i wytworzyła chmury popiołu, które były przenoszone z wiatrem na setki kilometrów oraz niewielki opad popiołu w południowo-środkowej Alaski" - piszą wulkanolodzy Alaska Volcano Observatory w komunikacie United States Geological Survey.

Obie erupcje, które miały miejsce w XX wieku, pochodziły z otworu Crater Peak, a ostatnia znana erupcja ze szczytu Spurr miała miejsce kilka tysięcy lat temu. Według wulkanologów z AVO najbardziej prawdopodobnym jest erupcja zbliżona do tej z 1992 r. Rozpoczęła się 27 września i trwała przez kilka miesięcy. Wulkan wyrzucił wtedy ogromne ilości popiołu wulkanicznego , który dotarł do wysokości ponad 20 km , wpływając na lotnictwo na Alasce i w innych częściach Ameryki Północnej.

Gdyby doszło do podobnej erupcji, badacze wskazują, że jedno lub więcej wybuchowych wydarzeń, każde trwające kilka godzin, mogłoby wyprodukować chmury popiołu niesione wiatrem na setki kilometrów i niewielki opad popiołu nad południowo-środkową Alaską. Zbocza Mount Spurr prawdopodobnie byłyby przetarte przez przepływy piroklastyczne i dotknięte opadami. Przepływy błotne mogłyby zalać górną dolinę rzeki Chakachatna.

Na szczęście obszar wokół Mount Spurr, położony około 120 kilometrów na zachód od Anchorage, jest niezamieszkany. Co więcej, AVO twierdzi, że "jeśli doszłoby do erupcji, byłaby ona poprzedzona dodatkowymi sygnałami umożliwiającymi ostrzeżenie", co oznacza, że istnieje niewielkie ryzyko, że ktoś zostanie zaskoczony przez wulkan.