Nadleci za 7 lat. Nie uderzy w Ziemię, ale będzie powracać

Zbliża się do Ziemi i budzi niepokój naukowców. Asteroida YR4 została odkryta w zeszłym roku i zmierza w naszą stronę. Choć kolizja z naszą planetą jest mało prawdopodobna, jednak badacze sądzą, że może dojść do kolizji z Księżycem.

YC4 to asteroida o wielkości szacowanej na 40 do nawet 90 metrów. Kiedy odkryto ten nieubłaganie zbliżający się obiekt określono go "zabójcą miast", którego potencjalne uderzenie miałoby wpływ na klimat i mógłby spowodować regionalne zniszczenia. Jednak jak twierdzą badacze kolizja z Ziemią jest mało prawdopodobnym scenariuszem, jednocześnie nie wykluczają uderzenia w Księżyc.

Wokół Ziemi jest wiele asteroid. Czy mamy się czego bać?

To nie jedyna asteroida, która znajduje się niebezpiecznie blisko Ziemii. Nie tak dawno, bo w styczniu, przeszła obok naszej planety asteroida 887 Alinda, której wielkość to prawie 4 kilometry, a masa jest niemal milion razy większa niż masa 2024 YR4. Styczniowe spotkanie było bliskie, ale nie na tyle, aby obiekt przeciął naszą orbitę. Jednak 2024 YR4, choć nie zagraża Ziemi w najbliższej przyszłości to nadal przecina się z torem naszej planety.

Regularnie powracają. Zidentyfikowaliśmy tylko 40 proc. asteroid

Jak podaje portal Science Alert, obie asteroidy, 2024 YR4 i 887 Alinda, orbitują wokół Słońca w rezonansie z Jowiszem, co oznacza, że wracają na podobne trajektorie co cztery lata. Alinda została odkryta w 1918 r. i od tego czasu regularnie zbliża się do Ziemi.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Asteroidy z tej grupy, takie jak 2024 YR4, stanowią szczególne zagrożenie z uwagi na to, że ich orbity niemal pokrywają się z orbitą Ziemi, co zwiększa ryzyko potencjalnej kolizji. Chociaż 2024 YR4 nie zderzy się z Ziemią w 2032 roku, jej bliskie przejście obok naszej planety spowoduje zmianę jej orbity, co w efekcie zmniejszy częstotliwość jej powrotów w pobliże Ziemi.

Nieustannie monitorujemy i badamy niebo. Astronomowie czuwają a z pomocą przychodzą najnowsze osiągnięcia nauki i nowe technologie takie jak nadchodzący Near-Earth Object (NEO) surveyor, który ma pomóc w wykrywaniu asteroid. Uruchomienie NEO, planowane jest na koniec 2027 r. i ma za zadanie identyfikować i śledzić najbardziej niebezpieczne asteroidy i komety.

Profesor Martin Connors z Athabasca University podkreśla, że tylko ok. 40 proc. asteroid, które mogą spowodować poważne szkody, jest obecnie znanych. NEO ma na celu zwiększenie tej liczby do 90 proc., co jest zgodne z celem wyznaczonym przez Kongres USA. Asteroidy rezonansowe, takie jak 2024 YR4, wymagają szczególnej uwagi, ponieważ mogą powrócić w przyszłości.

Justyna Waliszewska, dziennikarka Wirtualnej Polski