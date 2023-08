Są zmorą Rosji. Tylko w tym roku atakowały 190 razy

Według BBC w 2023 r. ataki dronów koncentrowały się w obwodach briańskim, biełgorodzkim i kurskim w pobliżu zachodniej granicy z Ukrainą, a także na zaanektowanym przez Rosję Krymie. Ponadto, zdaniem BBC, w tym roku miało miejsce kilkanaście ataków dronów morskich na rosyjskie cele na Morzu Czarnym, w tym na bazy morskie i most krymski. Szerokim echem odbiły się też ataki dronów na Moskwę , która znajduje się ok. 450 km od granicy z Ukrainą. Ataki te doprowadziły do ewakuacji ludzi i tymczasowo wstrzymały moskiewskie lotniska.

Nad Rosją pojawiają się przede wszystkim dwa rodzaje ukraińskich dronów - Rubaka i Bóbr. Pierwszy z nich może pokonać dystans maksymalnie 500 km, zasięg drugiego to już jednak ok. 1000 km.

Masa materiałów wybuchowych, jakie może przenosić Rubaka to od 2 do ok. 10 kg. Unikatową cechą tego drona jest układ napędowy znajdujący się w części dziobowej. Bóbr mierzący 3,5 m długości może wyrządzać większe szkody. Jest w stanie unosić nawet 75 kg niebezpiecznych ładunków. Do tego może pozostawać w powietrzu przez nawet 7 godzin i osiągać prędkość do 200 km/h.