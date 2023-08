Atak dronów na rosyjskie lotnisko. Obnażył słabość Rosji

Z relacji świadków wynika, że w nocy dało się słyszeć eksplozje i strzały. Te ostatnie wiązały się najprawdopodobniej z próbami zneutralizowania zagrożenia, jakie stanowiła grupa 10-20 dronów ukraińskich sił powietrznych . Ze wstępnych raportów wynika, że nie ma ofiar w ludziach, ale maszyny doprowadziły do uszkodzenia co najmniej czterech samolotów Ił-76 , a także kompleksu tankowania. W wyniku tych zdarzeń niebo nad Pskowem zostało całkowicie zamknięte dla ruchu lotniczego.

Zniszczone samoloty Ił-76 obnażają stan rosyjskiego lotnictwa. Swego czasu krytykowali go nawet sami eksperci z Rosji. Wskazywali, że mowa wszak o starych radzieckich maszynach z lat 70. i 80. ubiegłego stulecia. I choć mogą być modernizowane, nie zmienia to faktu, że w większości są przestarzałe i nieprzystosowane do obecnych czasów.