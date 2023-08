Ukraińska armia dronów rośnie w siłę. Ruszyła produkcja bezzałogowca Rubaka

Rubaka to kolejny, ukraiński dron kamikadze, zaliczany do kategorii amunicji krążącej. Na razie na temat jego specyfikacji niewiele wiadomo. Pojawiają się jednak informacje, że ma zasięg 500 km i będzie wykorzystywany do niszczenia odległych celów naziemnych, w tym wrogiej siły żywej przez wywiad wojskowy Ministerstwa Obrony Ukrainy.