Prawda wyszła na jaw. Ukraińcy sami zestrzelili swojego F‑16

Pierwszy myśliwiec F‑16 został zniszczony w sierpniu 2024 r., czego strona ukraińska zresztą nie ukrywała. Przyczyny zdarzenia były jednak niejasne i chociaż wykluczano, że odpowiadają za to Rosjanie, wskazywano na błędy pilota . Był nim doświadczony Oleksij Mes z 204. Brygady Lotnictwa Taktycznego, który zginął w wyniku tej katastrofy.

"The Wall Street Journal" podaje, że Ukraińcy sami zestrzelili myśliwiec F-16 i to z innej amerykańskiej broni, jaką otrzymali w ramach wsparcia - systemu obrony powietrznej Patriot.

Amerykańscy dziennikarze nie zarzucają jednak Ukraińcom zaniedbań. Wskazują, że główną przyczyną zdarzenia były ograniczenia, z jakimi muszą się borykać. Samoloty F-16 przekazane na front zostały pozbawione systemu informacji taktycznej Link-16, co niejednokrotnie podkreślali ukraińscy eksperci mówiący o problemach ich armii .

"W celu uzyskania świadomości sytuacyjnej Stany Zjednoczone i ich europejscy sojusznicy używają sieci taktycznej o nazwie Link 16, która zapewnia podgląd w czasie rzeczywistym na wszystkich uczestników sieci - samoloty, jednostki naziemne, naziemną obronę powietrzną, zasoby dowodzenia, itp. Ta widoczność sprawia, że operacje są bezpieczniejsze dla sojuszników i bardziej śmiercionośne dla wroga" – wyjaśniają dziennikarze "The Wall Street Journal".

Z ustaleń "The Wall Street Journal", które powołuje się na źródła w ukraińskim parlamencie i aktywistkę Darię Kaleniuk, wynika też, że w momencie zdarzenia w podzespoły potrzebne do korzystania z systemu Link-16 nie były wyposażone również systemy Patriot. Podczas ich transferu na frontu nie brano bowiem pod uwagę pojawienia się tam myśliwców F-16, do czego jednak doszło.