Prawda wyszła na jaw. Szykują wielki transfer do Ukrainy

Podczas wspólnej konferencji prasowej z ministrem obrony Ukrainy Rustemem Umerowem, która odbywał się 22 listopada br., Paul Johnson stwierdził, że plany Szwecji dotyczące przyszłego przekazania JAS 39 Gripen siłom powietrznym Ukrainy są wyraźnie powiązane z planami "koalicji lotniczej" państw zachodnich. Oznacza to, że priorytetem jest teraz rozmieszczenie w Ukrainie myśliwców F-16, a później można będzie zająć się transferem innych samolotów. Przygotowania do tego trwają jednak już teraz, co również ujawnił szwedzki minister obrony.

JAS 39 Gripen dla Ukrainy to kwestia czasu

– W ostatnim pakiecie były części zamienne do 14 platform [myśliwców Gripen - przyp. red.]" – powiedział Johnson odnosząc się do pakietu pomocowego przyznanego Ukrainie przez rząd Szwecji we wrześniu br.

Przekazanie Ukrainie rzeczonych komponentów ma być częścią "wysiłków Sztokholmu na rzecz stworzenia warunków dla ewentualnego przyszłego wsparcia w postaci myśliwców JAS 39 Gripen". Portal defenseromania zauważa, że sytuacja może być rozumiana dwojako. Przekazanie komponentów dla 14 myśliwców może oznaczać, że Szwecja przygotowuje się do przekazania tylu samolotów ze swoich zasobów lub po prostu jest w stanie zapewnić wsparcie dla właśnie tylu maszyn, które mogłyby trafić do Ukrainy z różnych państw.

Ten drugi scenariusz wydaje się jednak mniej prawdopodobny. W Europie z JAS 39 Gripen korzystają jeszcze tylko Czechy i Węgry, ale w przypadku obydwu tych państw należy mówić jedynie o 14 egzemplarzach. Utrzymanie floty tego rozmiaru wydaje się więc standardową praktyką eksportową Szwedów, która dotknie też Ukrainy.

Myśliwiec cenny dla Ukrainy

JAS 39 Gripen to jednosilnikowy myśliwiec ze skrzydłami typu delta z usterzeniem kaczki. Został opracowany przez szwedzki koncern SAAB i cieszy się bardzo dobrą renomą. Ta maszyna mierząca ok. 14 m długości jest w stanie osiągać prędkość do 2 Ma (ok. 2130 km/h) oraz operować na pułapie dochodzącym do 18 tys. m.

Pewne cechy JAS 39 Gripen sprawiają, że jest on postrzegany jako myśliwiec "skrojony pod potrzeby Ukrainy". Jest bowiem w stanie operować z improwizowanych pasów startowych (np. z prostego odcinka drogi o długości zaledwie kilkuset metrów), a jego obsługa naziemna jest prostsza niż F-16. Dodatkowo JAS 39 Gripen może przenosić różnego rodzaju uzbrojenie, m.in. pociski AIM-9 Sidewinder, IRIS-T, AIM-120 AMRAAM czy AGM-65 Maverick, pociski manewrujące Taurus KEPD 350 oraz bomby Mark 82, i pozostaje tańszy w eksploatacji niż F-16.

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski