HUNTeR z ZMU-03 debiutuje na poligonie

Opracowanie robota PIAP HUNTeR z wieżą ZMU-03 to efekt współpracy dwóch polskich przedsiębiorstw: Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP oraz Zakładu Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX (spółki Grupy WB). ( Grupa WB zmodernizowała obronę przeciwlotniczą sojusznika z NATO )

PIAP HUNTeR sprawdził się wyśmienicie. Robot charakteryzował się wysoką dzielnością terenową, przewyższającą w niektórych sytuacjach transportery opancerzone. Towarzyszył spieszonym pododdziałom w trudnym, piaszczystym obszarze. PIAP HUNTeR ze zdalnym modułem uzbrojenia AREX ZMU-03 używany był do wykrywania zagrożeń oraz wsparcia ogniowego i stawiania zasłony dymnej.

Wszystkie zadania realizowano w realnych scenariuszach, przy czynnym udziale żołnierzy i pojazdów bojowych będących wyposażeniem Wojska Polskiego. Doświadczenia z ćwiczeń FEX mogą zostać użyte do przyszłego wdrożenia bezzałogowych platform lądowych w opracowywanej przez Sztab Generalny Wojska Polskiego koncepcji batalionu przyszłości (Wojsko zainteresowane bezzałogowymi pojazdami rozpoznawczymi).

Ćwiczenia FEX to zaproszenie ze strony Sił Zbrojnych RP do dialogu między dowódcami wojskowymi i dostawcami najnowocześniejszych, często futurystycznych rozwiązań dla wojska. Przyczyniają się także do pracy udoskonaleniem produktów, aby jeszcze lepiej spełniały wymagania współczesnego pola walki.