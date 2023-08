Wojskowe zakupy Słowenii. To odpowiedź na nowe wyzwania w obszarze bezpieczeństwa

Samolot zyskał silniki Rolls-Royce AE 2100-D2/D2A o mocy 4630 KM i sześciopiórowe śmigła produkcji firmy Dowty. Do samolotu przeniesiono także cyfrowy "szklany kokpit", a także przearanżowano ładownię w celu większej unifikacji obu typów. Kokpit jest przystosowany do użycia noktowizorów i może być wyposażony w wyświetlacze HUD. W ten sposób powstał C-27J Spartan, w którym litera J odpowiada wersji J Herculesa. Maksymalny udźwig C-27J sięga ponad 9 ton.

IRIS-T SLM to zestaw średniego zasięgu mogący razić cele na dystansie do 40 kilometrów i do wysokości 20 kilometrów. Może zwalczać wszystkie rodzaje celów powietrznych, w tym samoloty, śmigłowce, drony i pociski manewrujące. Zasięg wykrywania radaru TRML-4D wynosi do 250 kilometrów, dla celu wielkości myśliwca jest to 120 kilometrów, a dla pocisku naddźwiękowego – 60 kilometrów. Radar może śledzić do 1500 celów.