W oficjalnej nomenklaturze E-4B Nightwatch to National Airborne Operations Center – państwowe latające centrum operacyjne. Jest to latające stanowisko dowodzenia amerykańskimi siłami zbrojnymi opracowane na wypadek wybuchu wojny jądrowej i zniszczenia Waszyngtonu oraz innych naziemnych stanowisk dowodzenia. W czasie pokoju samoloty E-4B są wykorzystywane jako środek transportu dla sekretarza obrony i innych najwyższych dowódców amerykańskich sił zbrojnych. Często latają również po świecie w miejsca, gdzie udaje się amerykański prezydent. Są swego rodzaju zabezpieczeniem na wypadek, gdyby wojna wybuchła w momencie, gdy prezydent jest poza krajem i nie może korzystać ze standardowych środków łączności.

Chociaż E-4B wygląda podobnie jak VC-25 czyli prezydencki Air Force One, jest innym samolotem. Na pokładzie nie ma wydzielonej części mieszkalnej dla prezydenta ani luksusowego wyposażenia dla pasażerów. Jest to latający sztab wojskowy. Na pokładzie znajdują się stanowiska dla około 50 oficerów ze wszystkich rodzajów amerykańskich sił zbrojnych mających za zadanie kierować amerykańskim wojskiem w razie wybuchu wojny i zniszczenia podstawowej struktury dowodzenia.

Amerykańskie siły powietrzne mają cztery takie samoloty. Ich główną bazą jest Offut w stanie Nebraska. Mimo zakończenia zimnej wojny przez cały czas jeden E-4B jest utrzymywany w stanie natychmiastowej gotowości do startu. Jego silniki cały czas pracują lub systemy są podłączone do naziemnego źródła zasilania. Załoga pełni dyżur w pobliskim budynku. W razie alarmu start zajmuje kilka minut.

E-4A weszły do uzbrojenia w 1974 r. W 1985 r. przeszły modernizację do wersji E-4B co oznaczało wymianę silników na General Electric CF6-50E2. Samoloty są zbudowane na bazie pasażerskich Boeingów 747-200. Dzięki nowym oszczędniejszym silnikom mogą się utrzymać w powietrzu przez 12 godzin bez uzupełniania paliwa. Dodatkowo samolot jest wyposażony w instalację do tankowania w powietrzu.