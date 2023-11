Hipersoniczny ppk - żaden czołg się przed nim nie obroni

Światowe mocarstwa od dawna pracują nad różnymi rodzajami broni hipersonicznej. Do tej pory prace te obejmowały raczej większe pociski dalekiego zasięgu. Kierownictwo MBDA uważa jednak, że idea rozpędzenia pocisku do bardzo wysokiej prędkości naddźwiękowej sprawdzałaby się również w mniejszych pociskach. Chociaż już obecnie można się spotkać z amunicją przeciwpancerną osiągającą prędkość Mach 4, to zgodnie z ustaloną definicją prędkość hipersoniczna rozpoczyna się od Mach 5.

Opracowanie hipersonicznych pocisków przeciwpancernych skróciłoby do minimum czas na reakcję dostępny systemom aktywnej obrony. Przy odpowiednim ukształtowaniu terenu, pojawieniu się pocisku zza przeszkody terenowej mogłoby się okazać, że czas potrzebny na wykrycie szybkiego obiektu, obliczenie punktu przechwycenia i wystrzelenie przeciwpocisków byłby zbyt długi by skutecznie zestrzelić pocisk hipersoniczny. Tym bardziej, że MBDA nie zamierza się ograniczać do opracowania pocisków o prędkości Mach 5, ale mierzy wyżej. Przedstawiciel współpracującej z MBDA firmy z branży chemicznej Bayern Chemie poinformował, że trwają prace nad paliwem umożliwiającym rozpędzenie przyszłego pocisku do prędkości Mach 6, a nawet Mach 7.