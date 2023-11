Rosja prezentuje Ch-69. Tajny pocisk Kremla ujrzał światło dzienne

To, co pierwsze rzuca się w oczy to unikalny kwadratowy profil konstrukcji. Specyfikacja broni nadal objęta jest głęboką tajemnicą, jednak producent zapewnia o jego wysokiej precyzji, wielofunkcyjności jeśli chodzi o rodzaj celów oraz dyskrecji. Podaje też, że jego konstrukcja została specjalnie przystosowana do potrzeb myśliwca piątej generacji Su-57, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by był używany także w myśliwcach Su-35, Su-30MK i Su-34. Wszystkie te rodzaje myśliwców są wykorzystywane podczas trwającego w Ukrainie konfliktu.