Czołgi saperskie dla Polski. Amerykańskie M1150 ABV mogą zasilić naszą armię

Dodatkowo w wyniku postępowania wojsko może liczyć także na kolejne wozy zabezpieczenia technicznego M88A2 Hercules oraz kontenerowe warsztaty samochodowo-czołgowe . Nie doprecyzowano jednak, o jaką liczbę tych maszyn chodzi. Warto jednak wspomnieć, że wcześniej Polska zamówiła już 38 wozów M88A2 Hercules i mosty towarzyszące M1074, a pierwsze ich egzemplarze dotarły do nas w czerwcu 2023 r., podobnie jak i pierwsze egzemplarze czołgów Abrams .

Pojazdy saperskie M1150 Assault Breacher Vehicle (ABV) to pojazdy gąsienicowe osadzone na podwoziu czołgów M1A1 Abrams, które można zaliczyć do grona wozów towarzyszących i specjalistycznych. Zostały zaprojektowane i opracowane przez General Dynamics Land Systems z myślą o usuwaniu pól minowych, umocnień przeciwnika i innych przeszkód z uwzględnieniem wymagań stawianych przez Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych (USMC). Prace nad M1150 ABV zakończyły się w 2008 r. Pojazdy zadebiutowały w 2009 r. w Afganistanie. Formalnie wcielono je do służby jednak rok później.