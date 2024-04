Ogromny kontrakt Niemców. Kupią 900 pojazdów opancerzonych

Wprowadzony do służby w 1979 r. Fuchs, czyli po polsku lis był pojazdem sześciokołowym o masie 17 ton i maksymalnej ładowności do 6 ton zdolnym do pokonywania przeszkód wodnych i jazdy w trudnym terenie. Jedną z kluczowych cel pojazdu był system regulacji ciśnienia w oponach dostępny z wnętrza kabiny, co w połączeniu z silnikiem diesla o mocy 320 KM zapewniało dobrą mobilność.