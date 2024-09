Rzeka abramsów dla Ukrainy? Kraj z drugiego końca świata zmienia zdanie

Australijski dziennik "The Sydney Morning Herald" powołujący się na woje źródła podał, że minister obrony Richard Marles zmienił retorykę w kwestii transferu australijskich abramsów do Ukrainy. Kiedy świat obiegły pierwsze spekulacje na ten temat twierdził, że "takie ruchy nie są na porządku dziennym". Aktualnie natomiast "biorąc pod uwagę amerykańskie przepisy dotyczące eksportu broni bada, w jaki sposób czołgi mogłyby zostać dostarczone do Ukrainy".

Australia rezygnuje z 59 czołgów M1A1 Abrams

W grę wchodzi tutaj aż 59 czołgów M1A1 Abrams, z których australijska armia rezygnuje na rzecz nowszych M1A2 SEPv3 Abrams. Co ciekawe, Ukraina już dwukrotnie składała oficjalne wnioski o pozyskanie wycofywanych M1A1 Abrams, ale były odrzucane przez australijski rząd.

Ewentualna zgoda na transfer tego sprzętu do Ukrainy będzie musiała zostać wydana również przez Waszyngton, ponieważ abramsy to czołgi produkcji amerykańskiej. Jednym z argumentów przemawiających za przekazaniem australijskich M1A1 Abrams armii ukraińskiej może być fakt, że poznała ona już tego typu konstrukcje. W 2023 r. z USA do Ukrainy transferowano 31 czołgów M1A1 Abrams. Kilkanaście z nich zostało już jednak wyeliminowanych przez Rosjan.

Możliwości czołgu M1A1 Abrams

Ukraiński portal Defence Express zauważa, że z samej Australii płynie wiele głosów opowiadających się za przekazaniem Ukrainie wycofywanych z tamtejszej armii abramsów.

Opowiadają się za tym chociażby Peter Leahy (były oficer armii australijskiej) czy Michael Shoebridge (były urzędnik australijskiego ministerstwa obrony, a obecnie ekspert ds. bezpieczeństwa), który jest zdania, że chodzi o czołgi będące "nadal w dobrym stanie". Nie da się jednak wykluczyć, że mimo tego australijskie M1A1 Abrams wymagałyby pewnych modernizacji.

Chociaż nie jest to najnowszy wariant tego amerykańskiego czołgu, wciąż zapewnia duże możliwości na polu bitwy. M1A1 Abrams to czołg wyposażone w armatę kal. 120 mm o długości 44 kalibrów oraz karabiny maszynowe kal. 12,7 mm i 7,62 mm. Maszyna ważąca ok. 57 t i mierzą prawie 10 m długości jest wstanie rozpędzać się do nawet 67 km/h. Ukraińscy żołnierze cenią abramsy za "celność, doskonałą stabilizację i zwrotność pomimo dużej masy".

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski