Rumunia nie może się pochwalić bogatą tradycją wojsk pancernych. Jej pierwszymi czołgami były francuskie Renault FT dostarczone po zakończeniu I wojny światowej. Niestety po ponad stuleciu jej arsenał jest daleki od nowoczesności. Po części jest to wynikiem wieloletnich problemów gospodarczych i braku pieniędzy na siły zbrojne, ale co najmniej równie ważne było podejście planistów, którzy nie postrzegali czołgu jako kluczowego rodzaju uzbrojenia na współczesnym polu walki. Obserwacje poczynione w trakcie wojny na Ukrainie zmusiły dowództwo rumuńskich sił zbrojnych do zmiany stanowiska i ponownego zainteresowania się czołgami.

Drugim typem jest TR-85M1 Bizonul – głęboka modernizacja T-55. Został on opracowany w Rumunii na przełomie lat 70-tych i 80-tych. Produkcja TR-85 i wozu ewakuacyjnego TER-85 rozpoczęła się w 1985 r. Zastosowano w nim niemiecki silnik MTU MB 837/838 skopiowany w Rumunii. Z kolei Szwecja pomogła w opanowaniu technologii odlewania wież i zaprojektowaniu systemu kierowania ogniem Ciclop. Chociaż pod niektórymi względami jest porównywalny do T-72, rumuński czołg jest uzbrojony w armatę kal. 100 mm. W latach 90-tych czołgi poddano ograniczonej modernizacji do wersji TR-85M1 dostosowanego do standardów NATO. Wyprodukowano ponad 600 czołgów tego typu.